Приостановлен ввоз в Украину продукции польской Food Service
13:51, 04 марта 2011Агро
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Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно, с 4 марта 2011 года, остановила ввоз на территорию страны продукции производства компании Food Service Sp.z.o.o. Zaklady Miesne U1 (Республика Польша).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбы.
Отмечается, что запрет введен в связи с нарушением предприятием ветеринарно-санитарного законодательства.
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