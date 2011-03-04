Приостановлен ввоз в Украину продукции польской Food Service

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно, с 4 марта 2011 года, остановила ввоз на территорию страны продукции производства компании Food Service Sp.z.o.o. Zaklady Miesne U1 (Республика Польша).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбы.

Отмечается, что запрет введен в связи с нарушением предприятием ветеринарно-санитарного законодательства.