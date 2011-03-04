“Авангард” в 2010 г. увеличил чистую прибыль на 38%

Avangardco Investments Public Limited, один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам 2010 года увеличил чистую прибыль на 38% против показателя прошлого года - до 184,8 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что выручка увеличилась на 37% и составила 439,7 млн. долл. По информации компании, рост выручки был вызван увеличением объема производства и продаж яиц и яичных продуктов. Показатель EBITDA увеличился на 27% и составил 193,5 млн. долл. Рентабельность по EBITDA сократилась до 44% (в 2009 году - 48%). Показатель рентабельности снизился по сравнению с 2009 г. из-за присутствия в составе EBITDA за 2009 г. единоразового дохода от списания задолженности перед связанными лицами в размере 22,5 млн. долл. Рентабельность по чистой прибыли осталась на уровне 42% (2009 г. - 42%).Чистый долг на конец отчетного периода составил 77,8 млн. долл., по сравнению с 31 декабря 2009 года чистый долг сократился на 24%.

Показатель отношения чистого долга к EBITDA сократился до 0,4 (на основании EBITDA за 12 месяцев) с 0,7 в декабре 2009 года. На конец периода доля долгосрочных обязательств (включая текущую часть долгосрочных обязательств) в структуре задолженности компании составила 97%.

Доходы от реализации яиц составляют 64% в структуре общей выручки от реализации компании. Рост продаж был вызван значительным ростом объема производства яиц до 4,420 млн. штук благодаря увеличению поголовья птицы в течение 2010 г. до 24,3 млн. голов.

Отмечается, что доля объемов продаж компании через современные розничные

сети выросла с 2% от объема продаж яиц в 2009 году до 16% в 2010 году.

В 2010 г. выручка от реализации яичного порошка составила 91 млн. долл., что более

чем в четыре раза превышает показатель 2009 г. Доля яичных продуктов в общей структуре продаж компании составила 21% .

Объем капитальных затрат в 2010 году составил 82,1 млн. долл., средства были направлены на строительство птицекомплексов «Авис» и «Чернобаевское» в Хмельницкой и Херсонской областях. Мощности предприятий будут введены до конца 2011 г.

В компании напомнили, что в 2010 году общее производство яиц выросло на 22% - до 4 млрд. 420 млн. шт. Экспорт "Авангарда" в 2010 году увеличился до 1 млрд. штук яиц и яичных продуктов в яичном эквиваленте, что почти в 3,3 раза превышает показатель 2009 года. При этом в общем объеме экспорта превалировала доля яичных продуктов в связи с более высоким спросом.

Напомним, в результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

По итогам 2010 г. занимает 26% рынка яиц (43% промышленного рынка яиц) в Украине и 79% рынка яичных продуктов страны. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.