В Сумах состоялась аграрная выставка-ярмарка

Главное управление агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации организовало и провело сегодня в областном центре третью выставку «Приусадебное хозяйство Сумщины».

Как передает корреспондент УНИАН, выставка-продажа семян, цветов, посевного материала, приспособлений для обработки небольших участков была развернута в здании управления, а на площадке перед зданием работала ярмарка, в которой участвовали производители сельхозпродукции со всей области.

По словам организаторов мероприятия, одна из задач ярмарки — налаживание партнерских отношений и обмен информацией о новых технологиях и методах между мелкими товаропроизводителями.

Судя по очередям, сумчане оценили соотношение качества и цены предложенных товаров. По утверждению директора выставки Виктории КУЛИШ, цены на все товары были приблизительно на 15% ниже рыночных: стандартная пачка масла — 10 грн., яблоки — 6 грн. за кг, гречка — 13-14 грн. за кг.

Последний продукт вызывал усиленный спрос. Только два предприятия выставили свою гречку на продажу. Одно продавало ее по 14 грн. и уже в первые 40 минут торговли распродало все запасы, осталась только гречневая сечка по 13,50 грн., которой тоже охотно интересовались.

Второе предприятие продавало гречку по 13 грн., но в одни руки всего по два килограмма. Как объяснила продавщица, так решила очередь.