Госсельхозинспекция: импортируемая из Китая гречневая крупа отвечает продовольственным целям

Государственный центр сертификации и экспертизы зерна и продуктов его переработки Государственной инспекции сельского хозяйства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины провел экспертизу образцов гречихи и крупы гречишной, на поставки которой в Украину заключены контракты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

В ходе экспертизы было исследовано четыре образца: гречиха (сырье), крупа гречневая жареная, слабожареная и нежареная.

В ходе экспертизы установлено, что гречиха отвечает первому классу, а крупа гречневая жареная, слабожареная и нежареная отвечают первому сорту. Все образцы отвечают продовольственному назначению для потребления населением.

«Результаты указывают на то, что эта гречиха существенно не отличается от отечественной», - отметил председатель Государственной инспекции сельского хозяйства Николай ПОЕДИНОК. Он добавил, что около 800 тыс. тонн из 1 млн. тонн гречихи, которую производит Китай, используется для продовольственных потребностей, и страны ЕС сегодня экспортируют гречиху из Китая, в частности, для диетического и детского питания.

Он добавил, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК поручил Государственной инспекции сельского хозяйства систематически контролировать качество гречихи по факту поставки в Украину. «Мы получили поручение от министра, и вся гречиха, которая будет ввозиться в Украину, будет жестко контролироваться», - сказал председатель Госсельхозинспекции.