Молдова пожаловалась на Украину в ВТО, хотя вызвавший недовольство закон уже не действует
Молдова пожаловалась на Украину во Всемирную торговую организацию по поводу дискриминационных условий продажи молдавского коньяка на украинском рынке.
Как сообщается на сайте ВТО, соответствующий запрос на проведение консультаций с Украиной по этому вопросу Молдова подала третьего марта во Всемирную торговую организацию.
В частности, по мнению молдавской стороны, невыгодные условия для их продукции на украинском рынке устанавливает Закон Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» с изменениями от 2008 года.
Вместе с тем, в Министерстве экономического развития и торговли Украины агентству УНИАН сообщили, что закон о ставках акцизной пошлины на алкогольные напитки утратил силу после вступление в действие Налогового кодекса Украины.
Напомним, что в середине февраля 2011 года Украина обратилась в ВТО с запросом на проведение консультации с Молдовой по поводу дискриминационного «экологического» сбора с украинских товаров за утилизацию пластиковых бутылок и упаковки «tetra-pack» (кроме молочной продукции), который не взимается с молдавской продукции.