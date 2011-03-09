В Житомирской области 84% озимых находится в хорошем состоянии

В Житомирской области на 2 марта т. г. 127,2 тыс. га или 84 % озимых находится в хорошем состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что такие результаты получены специалистами после обследования посевов озимых зерновых культур в хозяйствах области.

В удовлетворительном состоянии находится 11% озимых (на 17,4 тыс. га), в слабом – 6,8 тыс. га (5%).

Сообщают также, что по состоянию на 2 марта т. г. агроформированиями региона закуплено 39,1 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 3,1 тыс. тонн (9%) больше аналогичного прошлогоднего показателя, и 109,9 тонн средств защиты растений, что на 35,9 тонн больше, чем было год назад.

Кроме того, сельхозпредприятиями области засыпано 24,8 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, что составляет 103% от необходимого, из них доведено до посевных кондиций 23,6 тыс. т. (98%).

Аграрии области уже завершают ремонт грунтообрабатывающей и посевной техники и проводят ее технологическую наладку.