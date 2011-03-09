Суд остановил выполнение решения о лишении Дельта Кепитал СА прав на 95,07% в УФ "Житомирских ласощей"

Киевский апелляционный административный суд 3 марта 2011 года вынес решение об остановке выполнения решения о лишении Дельта Кепитал СА прав на 95,07% в уставном фонде ЗАО «Житомирские ласощи». Об этом УНИАН сообщила представитель компании Дельта Кепитал СА, адвокат Наталия ИВАНИЦКАЯ.

Принято "в тайне от иностранного инвестора" решения Окружного административного суда г. Киева от 27.07.2010 года о возвращении устава ЗАО «Житомирские ласощи» в состояние 1999 года и отмены регистрации дополнительных эмиссий будет пересмотрено в апелляционном порядке. Киевский апелляционный административный суд 3 марта 2011 года обновил срок на апелляционное обжалование отмеченного решения лицам, которые не принимали участия в рассмотрении дела, а именно: швейцарской компании Дельта Кепитал СА, которая к вынесению обжалованного решения владела 95,07% уставного фонда ЗАО «Житомирские ласощи».

Кроме того, по поручению Администрации Президента Украины, которая отреагировала на обращение депутата Европейского парламента Марека СИВЕЦА, к судебному процессу приобщилась Прокуратура города Киева, представляя интересы государства в лице Житомирского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Решение апелляционного суда от 3 марта п.р. фактически означает наложение моратория на все и любые юридические действия, связанные с изменением корпоративного статуса ЗАО “Житомирские ласощи» и его акционеров, отмечает адвокат.

Напомним, что в течение последних полгода швейцарская компания Дельта Кепитал СА пытается отстоять свои капиталовложения в судах Украины, однако возобновление справедливости пока еще не состоялось.

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" (созданная в 1944 г.) – один из наибольших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится свыше 227 видов продукции.