Госагентство резерва переработает 18 тыс. тонн зерна на муку для социальных сортов хлеба

Государственное агентство резерва Украины с 15 марта начнет переработку 18 тыс. тонн зерна на муку для производства социальный сортов хлеба.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агентства.

Сообщается, что согласно решению правительства, три государственных предприятия системы госрезерва: Кулиндоровский КХП (Одесская обл.), Дунаевецкий КХП (Хмельницкая обл.) и Ахтырский КХП (Сумская обл.) переработают 18 тыс. тонн зерна госрезерва на муку для производства социальных сортов хлеба.

Министерство экономического развития и торговли предоставляет Госагентству резерва Украины перечень хлебопекарских предприятий, которым реализуется мука, произведенная из зерна государственного материального резерва.

В соответствии с подписанными договорами, отпуск предприятиям зерна и переработка его на муку начнется с 15 марта 2011 г.