Корпорация ROSHEN открыла еще один фирменный магазин

Кондитерская корпорация ROSHEN открыла фирменный магазин в г. Одесса. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Общая площадь магазина - 300 кв. м. В магазине представлен полный ассортимент кондитерской продукции ROSHEN.

Справка УНИАН. В состав Международной кондитерской корпорации ROSHEN входят 4 украинские фабрики (Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики „Ликонф" (РФ), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» и «Литинский племзавод».

Корпорация производит до 200 видов кондитерских изделий. Общий объем производства продукции достигает 400 тыс. тонн в год.