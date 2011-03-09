Корпорация ROSHEN открыла еще один фирменный магазин
11:52, 09 марта 2011Агро
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Кондитерская корпорация ROSHEN открыла фирменный магазин в г. Одесса. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.
Общая площадь магазина - 300 кв. м. В магазине представлен полный ассортимент кондитерской продукции ROSHEN.
Справка УНИАН. В состав Международной кондитерской корпорации ROSHEN входят 4 украинские фабрики (Киевская, Винницкая, Мариупольская и Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики „Ликонф" (РФ), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» и «Литинский племзавод».
Корпорация производит до 200 видов кондитерских изделий. Общий объем производства продукции достигает 400 тыс. тонн в год.
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