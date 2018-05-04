Украина vs США: кто победит в битве за урожай?

Похоже, Украина прислушалась к критике по поводу вмешательства власти в работу рынка аграрной продукции. А заодно и к призывам не использовать квотирование и лицензирование, причем непрозрачным способом, экспорта зерна. Вместо квот, скорее всего, будет применен другой, "мягкий" метод торможения экспорта зерна - экспортные пошлины.

Это стало понятно после того как первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова 2 марта заявила, что для сохранения зерна на внутреннем рынке действие квот после 30 марта продлевать не стоит и ограничение экспорта можно вообще заменитть введением высоких экспортных пошлин.

«В случае, если возникают проблемы на международных рынках, то лучше использовать механизм таможенной защиты. Он более прозрачный, более того, он даже доходный для бюджета и не вызывает никаких вопросов о неравном доступе тех или иных производителей или торговцев», - сказала главный экономист Администрации Президента.

Такое заявление было сделано ею после того как не только зарубежные трейдеры из ЕС и США подняли шум по поводу непрозрачности процедур, но и международные финансовые организации, включая, как не странно, Международный валютный фонд официально обратились к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой навести порядок в сфере экспорта зерна.

"Странность" касательно МВФ заключается в том, что до сих пор, начиная с 2008 года, Фонд публично не реагировал на ситуацию в аграрном секторе Украины. Внимание МВФ было сосредоточено лишь на вещах, так или иначе влияющих на ситуацию с финансами.

На этот раз, видимо под влиянием правительства США, МВФ, в котором эта страна играет главную роль, присоединился к письму Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

Сейчас, не исключено, что при пересмотре программы сотрудничества для получения очередного транша кредита, МВФ может выставить опереленные требования и в отношении рынка зерна.

Так, представители ЕБРР ВБ и МВФ в Украине 23 февраля обратились к Азарову с просьбой «еще раз» проанализировать возможные последствия внесения изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» (законопроект 8053), согласно которым в Украине будет создан государственный оператор для экспорта зерна. «Мы считаем, что этот законопроект, в случае его принятия, создаст государственную монополию на экспорт зерна и приведет к фактическому устранению частных зернотрейдеров с рынка», — говорится в письме.

Представители МФО отметили, что принятие документа законопроект «посылает негативный сигнал» инвесторам, которые рассматривают возможность долгосрочных инвестиций в производство и переработку зерновых. В обращении подчеркнуто, что иностранные зернотрейдеры уже приостанавливают работу в Украине, а некоторые из них рассматривают возможность ухода с украинского рынка.

Интересно, что в этот же день Американская торговая палата (АТП) в Украине также направила письмо, но уже Президенту Виктору Януковичу, содержание которого фактически совпадает с письмом МФО. «Закон (в случае принятие законопроекта 8053 – авт.) де-юре и де-факто ликвидирует свободный рынок и установит государственную монополию на экспорт пищевой и сельскохозяйственной продукции”, – говорится в письме АТП.

Члены Палаты призвали Кабинет министров выступить против принятия предложенного документа, иначе действия власти разойдутся с ранее сделанными заявлениями о прозрачности рынков. “В случае бездеятельности правительство Украины нарушит выполнение своих обязательств и будет действовать вопреки политическим заявлениям, сделанным Президентом Украины, премьер-министром и другими высшими государственными должностными лицами, которые обязались соблюдать принципы свободного рынка и поддерживать привлечение иностранных инвестиций в Украину”, – отмечается в письме.

И тут стоить отметить настойчивость требований ЕС и США. Ведь еще 7 февраля с.г. руководитель отдела по делам России и Евразии офиса торгового представителя США Бэтси ХАФНЕР, которая специально приехала в Киев чтоб разобраться с ситуацией на аграрном рынке, заявила, что аргументы Украины в пользу квотирования экспорта зерна неубедительны. Она также высказала обеспокоенность США вмешательством государства в работу аграрного рынка Украины.

Непрозрачное распределение экспортных квот и законопроект 8053, отметила преставитель торгпреда США, является «сигналом того, что инвестиционный климат в стране ухудшается».

В свою очередь еще 1 февраля Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР при встрече с журналистами заявил о непрозрачности при распределении квот на экспорт зерновых из Украины.

Позже в ходе встречи с Азаровым представители Европейской Бизнес ассоциации также обращали внимание украинского премьера на законопроект 8053 и непрозрачность выделения квот на экспорт зерна.

Тогда украинский премьер-министр поручил министру аграрной политики Николаю Присяжнюку разобраться с ситуацией и в очередной раз аргументировал необходимость введения квотирования экспорта тем, что зерно, при росте цены на него на внутреннем рынке, необходимо сохранить для потребностей внутри страны. При этом он напомнил, что ЕС сам существенно ограничивает экспорт зерна. Изменилась ли позиция премьера сегодня и согласен ли он заменить ограничительные меры экспорта пока неизвестно. В последние дни Азаров не делал заявление по этому поводу.

А вот США продолжают информационную атаку в том же ключе.

Уже 2 марта вице-президент США Джозеф Байден позвонил Президенту Украины Виктору Януковичу. В ходе разговора, сообщило посольство США в Украине, кроме политических, обсуждались и экономические вопросы. Дж. Байден в частности отметил, что США хотят, чтобы в Украине было больше прямых иностранных инвестиций, и поэтому необходимо избегать принятия каких-либо законов или действий, которые бы осложняли возможности делать такие инвестиции.

О каком именно законопроекте, мешающем инвестициям, шла речь догадаться несложно. Сложнее спрогнозировать - когда конкретно украинская сторона примет решение заменить экспортные квоты на экспортные пошлины. Времени для этого осталось не так много - квоты на экспорт зерна действуют до конца марта. Пока что заявления о возможном пересмотре "барьеров" на пути зерна из Украины прозвучали только от представителей Администрации Президента. Правительство же держит паузу и не спешит брать под козырек... Как, впрочем, не спешит и заявлять свое мнение по поводу замены квот на пошлины. А ведь месидж от АП прозвучал практически неделю назад... Памятуя о том, что "региональная" команда свои противоречия на люди не выносит, пожалуй, только эта немая пауза может намекать на возможные "тёрки" между АП и КМУ в квотно-пошлинном вопросе.

Юрий Дощатов (УНИАН)