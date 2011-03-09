«Наша Украина» против моратория на продажу земли, но хочет прозрачных механизмов рынка

Политическая партия «Наша Украина» выступает против продления моратория на продажу земли, но настаивает на создании прозрачных механизмов ее продажи.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявил народный депутат от «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК, комментируя соответствующие законодательные инициативы власти и оппозиционных сил в парламенте.

По его словам, реформирование в земельной сфере должно, прежде всего, отвечать интересам крестьян. По мнению депутата, государство обязано создать предохранители для избежания спекуляций на рынке земли, в результате которых крестьяне могут потерять свои земли.

«Мы категорически против того, чтобы на земельном рынке повторилась ситуация с ваучерной приватизацией в промышленности, в результате которой большинство промышленных объектов очутилось в собственности узкого круга лиц», - подчеркнул В.МАТЧУК.

Он напомнил, что сегодня некоторые оппозиционные силы выступают за продление до 2015 года моратория на продажу сельскохозяйственных земель, введенного еще в 2001 году. Однако этот мораторий наносит большой ущерб государству и отдельным гражданам. «Нашеукраинец» заметил, что законом продажа земли не предусмотрена, но фактически земля давно уже продается через теневые коррупционные схемы.

Депутат отметил, что многие крестьяне продали свои паи за мизерные суммы, потому что пока в государстве действует мораторий, нет справедливой рыночной стоимости земли. По некоторым оценкам, благодаря смежным корпоративным правам, четвертая часть украинских земель сельскохозяйственного назначения (около 10 млн. га) принадлежат агрохолдингам с иностранным капиталом.

«Сейчас и крестьяне, и потенциальные инвесторы ожидают, когда рынок земли будет разблокирован. Поэтому вместо очередного продления моратория, который ограничивает право собственности миллионов украинцев на землю, нужно разрабатывать и принимать законодательные акты, которые помогут гражданам реализовать свои права», - отметил В.МАТЧУК.

По его убеждению, перед введением рынка земли Верховная Рада должна принять ряд законодательных актов, которые позволят создать прозрачные механизмы продажи земли, ввести необходимые ограничения, обеспечить адекватную и справедливую процедуру оценки качества и ценности земли.

«Наша Украина» выступает за запрещение продажи сельскохозяйственных земель иностранным гражданам и компаниям с долей иностранного капитала. Нужно установить четкие ограничения размера частного землевладения и гарантировать сохранение целевого назначения земли», - подчеркнул народный депутат.

В то же время, В.МАТЧУК считает недопустимыми действия власти, которые снижают инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного производства в условиях проведения земельной реформы. По его словам, если государство создаст условия, при которых заниматься сельским хозяйством станет невыгодно, – цены на землю будут искусственно занижены.

«Если введение рынка земель будет реализовано в соответствии с интересами крестьян и национальной экономики, это позволит существенно повысить конкурентоспособность украинского агропромышленного комплекса, улучшить ситуацию на продовольственном рынке и сделает украинских крестьян богатыми людьми. «Наша Украина», со своей стороны, постоянно будет контролировать действия власти в проведении земельной реформы», - отметил В.МАТЧУК.