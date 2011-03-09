"Укрпроминвест" планирует построит 2 животноводческих комплекса

АПК "Укрпроминвест" планирует построить в Винницкой области 2 животноводческих комплекса на 5,2 тыс. коров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член совета директоров группы предприятий «Укрпроминвест» и генеральный директор АПК «Укрпроминвест» Алексей ПОРОШЕНКО.

По его словам, новые животноводческие комплексы на 2,6 тыс. коров каждый будут построены в Погребищенском и Крыжопольский районах.

"Сейчас из Соединенных Штатов должны вернуться наши специалисты, которые привезут опыт строительства новых животноводческих комплексов. После этого мы разработаем проектную документацию и начнем строительство", - сказал он.

А.ПОРОШЕНКО уточнил, что новые комплексы будут рассчитаны на выращивание молочных пород коров для обеспечения кондитерской корпорации Roshen необходимым сырьем для новой кондитерской фабрики в Виннице.

В строительство новых животноводческих комплексов "Укрпроминвест" планирует инвестировать 20-25 млн. евро и завершить их строительство за 2 года.

Как сообщал УНИАН, в Виннице ведется строительство новой кондитерской фабрики, объем инвестиций в которую составит более 300 млн. долларов.

Также в Виннице в 2012 году будет построен мощный молокоперерабатывающий комплекс.

Справка УНИАН. АПК «Укрпроминвест» основан в 1993 году, входит в ГП «Укрпроминвест».

ГП «Укрпроминвест» объединяет предприятия автомобильной отрасли (корпорация «Богдан», компания «Автоэкспо», ООО «Укравтозапчасть», ООО «Укрпроминвест-Авто»), судостроения (завод «Ленинская кузница»), пищевой промышленности (корпорация «Roshen», Верхнеднепровский крахмалопаточный комбинат, Винницкий комбинат хлебопродуктов, корпорация «Рідна Марка»). В группу также входит ТД «Иста», занимающийся производством и реализацией аккумуляторных батарей.