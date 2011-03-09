АМКУ оштрафовал ООО «Сумыторг-Партнер» за снижение производства хлеба

Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ООО «Сумыторг-Партнер» на 12 тысяч гривен за злоупотребление монопольным положением при снижении производства социальных сортов хлеба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе теротделения, установлено, что ООО без объективных причин снизило производство тех сортов хлеба, на которые распространяется государственное регулирование цен. Такие действия привели к негативным последствиям для потребителей.

Ответчик признал нарушение, обязался восстановить объемы производства социальных сортов хлеба и уплатить штраф в размере 12 тыс. грн. в государственный бюджет.

Справка УНИАН. По данным Сумского теротделения АМКА, ООО «Сумыторг - Партнер» (работает на мощностях Сумского хлебокомбината) занимает в регионе около 55% рынка хлеба.