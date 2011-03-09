В Донецке ситуация с хлебом находится под контролем – мэр

В Донецке ситуацию с наличием хлебобулочных изделий на торговых прилавках города местные органы власти держат под контролем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По словам мэра, он «дал задание: проверить ситуацию с хлебобулочными изделиями на территории города».

«Так, ежедневно дончане потребляют 182-185 тонн хлебобулочных изделий. Ситуацию мы держим под постоянным контролем», - сказал А. ЛУКЬЯНЧЕНКО. При этом он отметил, что в городе на сегодняшний день запасов муки и сырья для хлебобулочных изделий хватает не менее чем на 10 суток, а запасы зерна, которые имеются на территории Донецкой области, позволяют обеспечивать стабильную работу и стабильное снабжение населения города.

Мэр выразил надежду, что такая же ситуация сегодня и в других городах Донецкого региона.