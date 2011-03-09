Королевская просит Азарова взять под личный контроль ситуацию на рынке хлеба

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ просит премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА взять под личный контроль ситуацию на рынке хлеба.

«Прошу поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти обеспечить наличие в продаже и стабильность цен на социально значимые продукты питания на всей территории Украины», - говорится в депутатском обращении Н.КОРОЛЕВСКОЙ к премьер-министру Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета.

В пресс-службе отметили, что в минувшие выходные в Луганской области сложилась критическая ситуация вокруг поставок социальных групп хлеба. Наиболее сложной была ситуация в городах Ровеньки и Свердловск, где было зафиксировано полное отсутствие хлеба в розничной продаже. По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, необеспечение хлебом целого региона возможно лишь путем сговора соответствующих субъектов, злоупотребляющих своим монопольным положением на рынке хлеба и муки. Целью такого сговора являются спекуляции с ценами на хлеб.

«В последнее время мы очень часто наблюдаем проблемы с продовольствием в нашем государстве. Сначала социальное напряжение спровоцировала отсутствие гречки, вследствие чего цены на нее выросли в несколько раз. Затем подобная ситуация наблюдалась с пшеничной мукой. Аналогичное положение дел можно спрогнозировать на рынке других социально-значимых продуктов питания», - говорится в обращении народного депутата.

«Я считаю, что сложившаяся ситуация вышла за рамки допустимого. По моему мнению, государство обязано использовать все имеющиеся властные полномочия для стабилизации рынка продовольствия и недопущения дальнейших подобных случаев», - пишет Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь статьями 16 и 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к премьер-министру Украины с просьбой взять под личный контроль ситуацию на рынке хлеба в Луганской области. Также она просит дать соответствующие поручения по проведению объективной и основательной проверки причин отсутствия социальных групп хлеба в розничной продаже и наличия возможных злоупотреблений со стороны поставщиков муки и хлеба, а также принять все возможные меры в рамках властных полномочий с целью недопущения подобных случаев в будущем.

«Прошу вас поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти обеспечить наличие в продаже и стабильность цен на социально значимые продукты питания на всей территории Украины», - говорится в письме Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2011 года Н.КОРОЛЕВСКАЯ инициировала создание в парламенте Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин неконтролируемого роста цен на продукты питания. Депутат отметила, что в Украине побит рекорд цен на продукты первой необходимости. «В Луганской области средняя цена на муку в супермаркете 6,50 грн., то есть 80 центов США. В Соединенных Штатах цена в 2,5 раза меньше – 30 центов, во Франции – 34 цента, в Грузии – 45 центов. Неужели в нашей стране население в 2-3 раза богаче, чем в этих странах? Неконтролируемый рост цен на продукты – это результат непродуманных действий правительства, вызванного ими ажиотажа на рынке и потребительской паники», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.