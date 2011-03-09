Лицензии на импорт сахара-сырца должны согласовываться с Минагропродом и Госрезервом

Лицензии на импорт тростникового сахара-сырца в рамках тарифной квоты будут выдаваться по согласованию с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Государственным агентством резерва Украины. Соответствующее постановление Кабинета Министров №204 от 28 февраля 2011 года опубликовано на сайте правительства.

Документом определено, что указанные согласования прилагаются субъектом внешнеэкономической деятельности к заявке на получение лицензии.

Согласно постановлению, тарифная квота на ввоз в Украину тростникового сахара-сырца ежегодно распределяется таким образом: 260 тонн общего объема тарифной квоты до 1 января 2019 года выделяется для Парагвая в соответствии с договоренностями при вступлении Украины в ВТО, а с 1 января 2011 года распределение остатка тарифной квоты на импорт сахара-сырца из тростника совершается по принципу «первый пришел – первым обслуживаешься».

Рассмотрение заявок на получение лицензий на ввоз тростникового сахара-сырца в рамках тарифной квоты осуществляется в порядке их поступления.

Как сообщал УНИАН, Украина обязалась перед Всемирной торговой организацией ежегодно устанавливать квоту на импорт тростникового сахара-сырца в объеме 260 тыс. тонн.