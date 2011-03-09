Государственный агент на рынке зерна должен быть госкомпанией – УКАБ

Для полноценного отстаивания интересов государства и сельскохозяйственных товаропроизводителей государственный оператор по обеспечению экспорта зерна должен иметь не менее 75% государственной собственности.

Об этом сказали в Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), комментируя нормы законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О зерне и рынке зерна в Украине" (относительно экспорта зерна по внешнеэкономическим договорам (контрактам)), зарегистрированного в Верховной Раде Украины под номером 8163.

Как отмечают эксперты УКАБ, этот законопроект предусматривает, что государственным оператором по обеспечению экспорта зерна может быть хозяйственное общество, в уставном фонде которого имеется 25% и больше государственной собственности. Таким образом, государственным оператором может быть на 74% частная компания, которая получит значительные преимущества перед другими операторами рынка.

Более того, Закон "О зерне и рынке зерна в Украине" уже содержит определение государственного агента по обеспечению экспорта зерна и продуктов его переработки, требования к которому предусматривают 75% и больше государственной собственности. По словам специалистов, именно такому оператору целесообразно отдать полномочия по экспорту зерна не только по межгосударственным соглашениям, но и по коммерческим контрактам.

"Трудно понять логику законодателя, когда одной частной компании будут предоставлены преимущества перед другими частными компаниями при осуществлении экспорта зерна, - отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА, - поэтому если государство действительно хочет полноценно влиять на процессы на зерновом рынке, делать это следует с использованием компании, полностью подконтрольной государству".

Генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА добавил, что гарантия сохранения государственного интереса при экспорте должна быть закреплена законодательно, чтобы устранить возможности для недобросовестной конкуренции на рынке зерна, что имеет мало общего с государственными приоритетами.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2011 г. Аграрный комитет Верховной Рады Украины одобрил проект закона Украины «О зерне и об экспорте зерна» (регистр. №8163), который будет направлен на первое чтение в парламент.

Законопроект предлагает разрешить экспорт зерна сельхозпроизводителям в пределах объемов собственного производства и государственному оператору, обеспечивающему экспорт зерновых. Другие участники рынка могут осуществлять экспорт, если заключили контракты с сельскохозяйственными производителями и внесли авансовые платежи в размере 50% стоимости продукции на срок, не меньший вегетационного периода выращивания соответствующей сельскохозяйственной культуры.