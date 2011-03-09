Посевы сахарной свеклы и гречихи в Сумской области будут увеличены

В Сумской области в текущем году агропромышленные предприятия региона увеличат посевы сахарной свеклы, гречихи и проса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Главного управления агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации Владимир ИВЧЕНКО.

В частности, сахарной свеклой в 2011 г. планируется засеять 20 тыс. га, что на 5 тыс. га больше, чем в прошлом году. Увеличение площади посевов связано с намерениями областных властей запустить в нынешнем году в работу второй сахарный завод.

«Поскольку для нужд двух сахарных заводов нужно 12-14 тыс. га посевов, мы, выйдя на такие площади, имеем возможность загрузить предприятия около 400 тыс. тонн сахарного сырья с учетом урожайности в 2008-2009 годах. По предварительным расчетам и согласно заключенным договорам, 260 тысяч тонн планируется поставить на Виринский сахарный завод в Белопольском районе, который после двухлетнего простоя возобновил свою работу в прошлом году, и 130 тысяч тонн - на Угроидский сахарозавод в Краснопольском районе», - сказал В. ИВЧЕНКО.

Он подчеркнул, что оба предприятия готовы к работе, а владелец заводов полностью обеспечил сельхозпроизводителей посевным материалом, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами.

В случае успешного выполнения плановых заданий сахаровары намерены реализовать около 200 тыс. тонн сахара за пределы области.

«Кроме сахарной свеклы, в 2011 г. на Сумщине планируется также увеличить посевы гречихи и проса», - сказал начальник управления.