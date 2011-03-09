Украинские спиртзаводы начнут производить технический спирт и биотопливо

Украинские спиртзаводы, кроме производства питьевого спирта, будут также производить технический спирт и биотопливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ сегодня в Харькове.

«Спиртзаводы ожидает серьезное реформирование. Кроме производства питьевого спирта, которое загружает наши спиртзаводы только на 24%, в министерстве разработана большая программа производства технического спирта и биотоплива. Это позволит увеличить производство спирта в Украине в 2,5 раза. Все харьковские заводы будут работать по этой программе», – сказал он.

При этом Н.БЕЗУГЛЫЙ отметил, что расположенный в Харьковской области Ивашковский спиртзавод – один из тех заводов, которые будут производить только технический спирт для потребностей химической промышленности.