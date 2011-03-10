Счетная палата: Аграрный фонд в 2010 году не выполнял функций ценового регулятора

Аграрный фонд Украины на стадии закупки зерна урожая 2010 года из-за несоблюдения требований Закона "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" полностью утратил функцию по осуществлению финансовых интервенций, связанных с ценовым регулированием, стимулированием производства сельскохозяйственной продукции и развитием аграрного рынка и «фактически не выполнял функций ценового регулятора на аграрном рынке».

О таком выводе коллегии Счетной палаты по материалам соответствующего аудита сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты.

Отмечается, что использование средств государственного бюджета, которые направляются Аграрному фонду на формирование государственного интервенционного фонда, Счетная палата проверяет ежегодно. Результаты последнего контрольно-аналитического мероприятия засвидетельствовали, что Аграрный фонд в 2010 году не способствовал ни созданию конкурентной среды в сфере государственных закупок, ни развитию добросовестной конкуренции и обеспечению рационального и эффективного использования средств госбюджета.

«Воспользовавшись нормой введенного во второй половине 2010 года Закона "Об осуществлении государственных закупок", Аграрный фонд при проведении закупок зерновой продукции в государственный интервенционный фонд применил процедуру закупки у одного участника, согласовав такие действия с Минэкономики. Предприятию-посреднику, которое не является сельскохозяйственным товаропроизводителем, из госбюджета было авансировано 65% средств от общего объема, направленного на закупку зерновых, и это дало ему возможность осуществить поставку 73,3% от закупленных в госинтервенционный фонд зерновых культур. В то же время непосредственные сельскохозяйственные товаропроизводители к формированию государственного интервенционного фонда не были привлечены», – говорится в выводах Счетной палаты.

Кроме того, по информации коллегии, не проводились в 2010 году и надлежащие товарные интервенции на организованном аграрном рынке. Аграрный фонд, используя средства госбюджета, осуществлял накопление зерна на хлебоприемочных предприятиях, а затем в сконцентрированных объемах по той же стоимости проводил его реализацию отдельным предприятиям. При этом расходы за хранение зерна возмещались из госбюджета.

Более того, Аграрный фонд, с разрешения Кабмина, проводил реализацию зерновых культур отдельным зернотрейдерам, что не было связано с государственным ценовым регулированием. Около 70% зерна интервенционного фонда в 2010 году было реализовано шести предприятиям, которые получили квоты на экспорт зерна.

«Структура, созданная стимулировать производство сельхозпродукции и развитие аграрного рынка, действовала практически в обратном направлении, – отметил председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО. – На сегодня имеем тотальное нарушение основоположных принципов Аграрного фонда. Во-первых, беспроцентное кредитование получает не сельский аграрий, а богатый посредник. И во-вторых, зерно, которое было реализовано из государственного интервенционного фонда отдельным предприятиям, не обеспечило урегулирования потребительских цен и спроса на внутреннем рынке».