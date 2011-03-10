Украина и Бангладеш договорились о сотрудничестве в АПК

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и министр продовольствия и чрезвычайных ситуаций Народной Республики Бангладеш Мухаммед Абдул РАЗЗАКИ вчера, 9 марта, провели переговоры с целью расширения торговых отношений с сфере поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции на рынки обеих стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, по результатам встречи стороны договорились разработать и проработать проект меморандума между украинским министерством и министерством Бангладеш о сотрудничестве в отрасли сельского хозяйства по таким направлениям: аграрное образование; обмен информацией коммерческих предложений по поставкам сельскохозяйственной и пищевой продукции; содействие в поиске заинтересованных партнеров по налаживанию торговых отношений; сотрудничество в сфере аграрной науки и исследований; сотрудничество в отрасли растениеводства и животноводства; участие в выставочных мероприятиях обеих стран.

Кроме того, стороны договорились после подписания проекта меморандума между разработать проект договора о поставках зерновой продукции на рынок Бангладеш с определением ответственных структур от обеих сторон.

Также Украина рассмотрит возможность визита в Бангладеш министра аграрной политики и продовольствия Н.ПРИСЯЖНЮКА для подписания проекта меморандума и украинской делегации бизнеса – для проведения совместного бизнес-форума.