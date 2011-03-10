В Тернопольской области цены выросли на 11,4%

В Тернопольской области объемы реализации сельскохозяйственных продуктов на рынках в январе-феврале 2011 года увеличились на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, при этом цены выросли на 11,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, продукты животноводства подорожали на 1,9%, их продажа увеличилась на 10,3%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 7,3% при росте цен на 34,3%.

Хлебные изделия в январе-феврале т.г. подорожали на 49,6%, их продажи уменьшились на 19,5%.

Овощи подорожали на 30,8%, их продажи увеличились на 38,5%, в частности, свежая капуста подорожала на 42,3%, ее продажи увеличились на 51,6%, чеснок – на 39,9%, объемы продаж выросли на 1,5%, лук – на 41,4% (+33,7%), свекла – на 17,7% (+13,8%), морковь – подешевела на 4,1% (+66%).

Фрукты и ягоды в области за январь-февраль подорожали на 29,9%, их продали на 16% больше, чем за первые два месяца прошлого года.

Сахар в области подорожал на 12,3%, его продажи упали на 22,9%, масло – на 48,2% при уменьшении продаж на 12,2%.

Мясопродукты подешевели на 4,2%, их продажи увеличились на 10,2%.

Молокопродукты выросли в цене на 25,1%, их продажи увеличилась на 15%. В частности, молоко подорожало на 19,4% при увеличении продаж на 12,2%, масло – на 34,4% (+20,3%), сыр кисломолочный – на 15,4% (-0,9%), сметана – на 17,1% (-7,6%).

Яйца за указанный период подорожали на 8,8%, при этом зафиксирован спад их продаж на 39,1%.