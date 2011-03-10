«Киевводоканал» просит срочно выделить 4,2 млн. грн. на реагенты для очистки воды

Акционерная компания «Киевводоканал» просит власти столицы выделить из местного бюджета срочно 4,2 млн. грн. на закупку реагентов для очистки воды во время весеннего половодья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора «Киеводоканала» Виталий НАЙДЮК.

Он отметил, что начало весеннего половодья, по прогнозам синоптиков, ожидается в середине марта. В связи с этим предприятие начало активную подготовку объектов для обеспечения качественной очистки воды и стоков.

«Усилен круглосуточный контроль за технологическими параметрами очистки воды на каждом этапе ее подготовки и по качеству питьевой воды. Сегодня питьевая вода отвечает действующим нормативам, и мы приложим все усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение требований и на период весеннего половодья», - заверил В.НАЙДЮК.

По его словам, в связи с большим объемом вывезенного снега – около 2 тысяч тонн, который содержит значительное количество вредных веществ, а также учитывая сезонное загрязнение воды веществами природного происхождения, отчего качество воды в поверхностных источниках водоснабжения Днепра и Десны ухудшается, это требует увеличения доз реагентов для очистки воды.

Как сказал В.НАЙДЮК, по подсчетам, для обеспечения качественной очистки питьевой воды во время весеннего половодья необходимо дополнительно приобрести реагентов на 7 млн. 707 тыс. грн.

Он сообщил, что для недопущения кризисной ситуации «Киевводоканал» выделил 3,5 млн. грн. на пополнение запаса реагентов.

Относительно 4,2 млн. грн., по его словам, направлено обращение в КГГА с просьбой выделить эти деньги за счет статьи городского бюджета на погашение разницы в тарифах, согласно которой «Киевводоканалу» предусмотрено в 2011 году выделить 25,6 млн. грн.

«Мы уверены, что город также понимает проблемы весеннего половодья и так же, как и мы, обеспокоен качеством питьевой воды для киевлян, а следовательно, деньги на поставку запасов реагентов мы ожидаем в кратчайший срок», - сказал В.НАЙДЮК.

На уточняющее вопрос, в связи с чем в этом году необходимо дополнительно закупать реагенты, поскольку зима не была настолько суровой и снежной, как предыдущая, гендиректор «Киевводоканала» ответил, что больше промерзли грунты, и во время половодья влага вместе с химическими реагентами, которыми обрабатывали улицы, попадет в грунтовые воды и в Днепр, и Десну.

В.НАЙДЮК также обратил внимание на то, что во время таяния произойдет сдвиг грунтов, из-за чего возрастет количество аварий на сетях водоснабжения и грунтовые воды будут попадать в сети. Именно поэтому, по его словам, и есть нужда в дополнительном пополнении запасов реагентов, которые должны обеспечить очистку питьевой воды.

По его словам, амортизация сетей столицы на сегодняшний день составляет 83%, и большинство из сетей проложены еще в 50-е годы XX столетия.