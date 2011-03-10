В Винницкой области подорожали растительные жиры и фрукты

В Винницкой области в феврале 2011 года больше всего подорожали растительные жиры и фрукты, подешевели – мясопродукты и яйца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в феврале т.г. по сравнению с январем года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%.

Больше всего (на 9,5%) подорожали маргарин и другие растительные жиры, на 4,1% – рис, на 2% – кондитерские изделия из муки, на 1,6% – рыба и продукты из рыбы, на 1,1% – подсолнечное масло.

Овощи в целом подорожали на 4,6%, в частности, капуста – на 10,1%, морковь, свекла, лук и грибы – на 5,4%, огурцы, помидоры и перец – на 4%.

На 2,6% повысились цены на фрукты, при этом бананы подорожали на 3,2%, яблоки – на 11,7%.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 0,8%.

Вместе с тем, мясо и мясопродукты подешевели на 1,6%, в т.ч. свинина – на 1,8%, мясо птицы – на 6,1%, яйца – на 16,6%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 1,6%, при этом услуги канализации подорожали на 8,3%, стоимость водоснабжения выросла на 7%, тарифы на электроэнергию повысились на 6,8%.

В сфере транспорта цены выросли на 1,3%, при этом бензин стал дороже на 2,6%.

В сфере здравоохранения цены повысились на 0,5%, в основном за счет роста стоимости фармацевтической продукции на 0,9%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Винницкой области в феврале 2011 года по отношению к январю составил 100,5%, с начала года – 101,3%.