И.о. директора сельхозобщества «Браиловское» назначен Еждин

Наблюдательный совет сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Браиловское» назначил Игоря ЕЖДИНА исполняющим обязанности директора общества.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, наблюдательный совет СОАО «Браиловское» освободил от исполнения обязанностей директора общества Сергея ТАРТАКОВСКОГО (долей в уставном капитале общества не владеет).

Вместо него исполняющим обязанности директора общества назначен заместитель директора общества И.ЕЖДИН (долей в уставном капитале общества не владеет)

Он назначен на срок до принятия общим собранием акционеров решения об избрании директора общества.

Справка УНИАН. СОАО "Браиловское" (пгт Браилов Винницкой обл.) занимается производством сахарной свеклы, зерновых, молока и мяса, основной поставщик браиловского сахарного завода "Кристалл".

77,71% акций сельскохозяйственного открытого акционерного общества "Браиловское" владеет компания "Турбо Инвест" (Киев).