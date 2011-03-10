В Херсонской обл. подорожали пшено и капуста, подешевели – яйца и мясопродукты

В Херсонской области в феврале текущего года больше всего подорожали пшено и капуста, подешевели – яйца и мясопродукты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, на потребительском рынке региона в феврале 2011 г. по сравнению с январем 2011 г. цены на продукты и безалкогольные напитки в целом выросли на 0,9%.

Больше всего выросли цены на пшено (на 33,7%) и капусту (23,2%).

На 13,7% - 4,1% подорожали яблоки, морковь, лук, картофель, хлеб ржаной, гречневая крупа, хлеб пшеничный из муки высшего сорта. В частности, хлеб в целом подорожал на 1,7%, овощи – на 7,1%, фрукты – 5,1%, подсолнечное масло – на 4,4%, сахар – на 1,8%.

В то же время подешевели яйца (на 14,5%), мясо и мясопродукты (2,4%).

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,6%, при этом алкогольные напитки подорожали на 3,8%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, выросли на 1,7% за счет повышения стоимости канализации (на 7,7%) и водообеспечения (7,1%), электроэнергии (6,8%). В то же время, подешевел сжиженный газ (на 1,8%) и твердое топливо (0,5%).

Рост цен в транспортной сфере на 2,5% обусловлен увеличением цен на топливо и масла (на 4,8%). Также выросла стоимость пассажирских железнодорожных и автомобильных перевозок (на 3,1% и 0,9% соответственно).

По данным облстата, индекс потребительских цен в феврале 2011 года по области составлял 100,9%, как и в Украине в целом.