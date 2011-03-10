АМК расследует механизм продажи леса через биржи

Дочерние предприятия Гослесхоза обратились в Антимонопольный комитет (АМК) с целью расследовать механизм продажи леса через биржи. В частности, предприятия обвиняют Гослесхоз в осуществлении продаж через одну биржу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итогового заседания комитета сообщила заместитель председателя АМК Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

«Мы видим последствия данного механизма, но этот механизм был на сегодняшний день не правовой, этот механизм близок к коррупции», - отметила она.

По словам Е.ЧЕРНЕЛЕВСКОЙ, когда данная информация подтвердится, АМК передаст ее правоохранительным органам.

«Официальных решений Гослесхоза о перенаправлении потоков на одну биржу не принималось», - отметила она.