Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выявил антиконкурентные действия отдельных участников рынка гречневой крупы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итогового заседания комитета сообщила заместитель председателя АМКУ Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в ближайшее время, по факту сговора на рынке комитет вынесет соответствующее решение.

«По гречке мы уже знаем, что поведение было неконкурентным, и в ближайшее время примем соответствующее решение», - сказала Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.