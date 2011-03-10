АМКУ проводит исследование повышения цен на муку
16:44, 10 марта 2011Агро
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследование относительно повышения цен на муку в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время итогового заседания комитета сообщила заместитель председателя АМКУ Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.
В то же время, по ее словам, на сегодня в Украине нет дефицита муки.
«На сегодняшний день дефицита муки не существует … На сегодня мы проводим исследования относительно этого ценового всплеска, который произошел на полках наших магазинов, является ли он результатом согласованных действий или это результат чьей-то провокации», - отметила Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.
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