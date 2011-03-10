В Ивано-Франковской области подорожали капуста, картофель, хлеб и сахар

В Ивано-Франковской области в феврале текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

В частности, овощи подорожали на 3,3%, в т.ч. капуста (на 7,6%), картофель (на 4,4%), корнеплоды, лук и грибы, консервированные и переработанные овощи (на 2,3%); хлеб и хлебопродукты – на 2,0%, сахар – на 1,7%.

В то же время, существенно (на 17,2% и 4,6%) подешевели яйца и мясо птицы, на 1,8-0,4% снизились цены на свинину, растительное масло, жиры животные и сливочное масло.

Алкогольные напитки и табачные изделия в феврале т.г. подорожали на 0,8%, что вызвано, главным образом, повышением цен на алкогольные напитки на 1,5%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,5%, в основном, за счет подорожания электроэнергии (на 6,8%) и сжиженного газа (на 2,4%). Вместе с тем, на 3,7% уменьшилась плата населения за горячую воду и отопление (в соответствии с фактическими расходами).

В сфере здравоохранения цены в области в феврале т.г. выросли на 2,1%, в т.ч. стоимость фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования увеличилась на 2,3%, амбулаторных услуг – на 2,0%.

Повышение цен на транспорт в феврале т.г. в целом на 1,9% состоялось, в основном, за счет роста на 4,6% стоимости топлива и масел.

Кроме того, в феврале 2011 г. на 1,6–0,2% повысились цены на услуги ресторанов и гостиниц, в сфере образования, на предметы домашнего потребления и бытовую технику. В то же время снизились цены в сфере связи (на 0,3%), отдыха и культуры, на одежду и обувь (на 0,2%).

Справка УНИАН. В Ивано-Франковской области в феврале 2011 г. индекс потребительских цен составил 100,5%, с начала года – 102,0% (в 2010 г. – 101,9% и 103,8% соответственно).