В Кировоградской области подорожали овощи и фрукты, подешевели – яйца

В Кировоградской области в феврале 2011 года на продовольственном рынке больше всего подорожали овощи (на 6%) и фрукты (на 4,5%), подешевели – яйца (на 17,6%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На 0,5-3,9% подорожали макаронные изделия, рыба и рыбопродукты, маргарин, кондитерские изделия из сахара и муки, хлеб, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых.

В то же время, на 0,3-4,2% снизились цены на масло, сахар, сыр и творог, кисломолочную продукцию, молоко, мясо и мясопродукты, рис, животные жиры.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в области в феврале т.г. выросли на 3,4% за счет повышения стоимости электроэнергии на 6,8%, горячую воду и отопление – на 7,3%, водоотвод – на 7,7%, водоснабжение – на 8,1%.

В феврале 2011 года цены на транспортные услуги выросли на 2,3%, топливо и горюче-смазочные материалы - на 4,6%.

В сфере охраны здоровья произошло повышение стоимости фармацевтической продукции и амбулаторных услуг - на 0,4% и 0,9% соответственно. Стоимость санаторных услуг выросла на 0,4%.

Справка УНИАН. В феврале 2011 года в Кировоградской области индекс потребительских цен по сравнению с январем составил 100,7%.