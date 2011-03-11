Объем сельхозпроизводства в январе-феврале вырос на 5% - Минэкономразвития

В течение января-февраля 2011 года объем сельскохозяйственного производства по сравнению с соответствующим периодом 2010 года вырос на 5%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 11,7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

По информации пресс-службы министерства, в аграрных предприятиях за этот период продолжалось наращивание производства молока, прежде всего за счет роста продуктивности коров: объем производства молока по сравнению с соответствующим периодом 2010 года вырос на 1,9%, а средний надой молока от одной коровы увеличился на 3,3%.

В январе-феврале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года общее производство яиц возросло на 18,2% (в аграрных предприятиях - почти на четверть), реализация скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 6,1% (в аграрных предприятиях - на 14,1%).

На начало марта текущего года в сельскохозяйственных предприятиях сохранилась положительная тенденция роста численности поголовья свиней и птицы - на 5,3% и 13,7% соответственно, по сравнению с 1 марта 2010 года.