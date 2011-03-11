В Крыму суд вернул в госсобственность имущество Первомайской пищевкусовой фабрики

Хозяйственный суд Крыма обязал общество с ограниченной ответственностью вернуть государству имущество Первомайской пищевкусовой фабрики (пгт Первомайское, Крым) стоимостью 2,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Хозсуд таким образом удовлетворил иск прокуратуры, поданный в декабре 2010 года в интересах крымского парламента, Министерства аграрной политики автономии и фабрики о возвращении государству зданий и оборудования, которое использовалось для производства продуктов питания.

«Суд истребовал активы фабрики, без которых она не могла осуществлять производственную деятельность, от общества с ограниченной ответственностью, которому в свое время было незаконно передано имущество», - говорится в пресс-релизе.

Название ООО и дату передачи ему зданий и оборудования надзорное ведомство не уточнило.