В Тернопольской обл. подорожали овощи и фрукты, подешевели – яйца и птица

В Тернопольской области в феврале 2011 года больше всего подорожали овощи и фрукты, подешевели – яйца и птица.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, на потребительском рынке области в феврале по сравнению с январем цены на овощи выросли на 4,5%, фрукты подорожала на 3,9%.

Хлеб вырос в цене на 1%, макаронные изделия – на 0,3%, молоко – на 1,3%, рыба и продукты из рыбы – на 2,8%, сахар – на 1,4%, растительное масло – на 2,6%.

В то же время на 15,3% подешевели яйца, мясо птицы – на 5,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,9% за счет подорожания алкогольных напитков на 3,6%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 3,9% обусловлен в первую очередь повышением платы за горячую воду, отопление на 24,3% и тарифов на электроэнергию на 6,8%.

Цены на транспорт повысились в целом на 2,3%, в основном за счет подорожания топлива и масел на 5,4%.

В сфере здравоохранения рост цен на 1% произошел за счет подорожания диагностических услуг на 4,3%.

Повышение цен в сфере отдыха и культуры на 1,9% обусловлен повышением платы за кабельное телевидение на 15,1%.

На 1,3-0,8% стали дороже разные товары и услуги, предметы домашнего пользования, бытовая техника, на 0,3-0,1% выросли цены в ресторанах и гостиницах и в сфере образования.

Вместе с этим на 0,5% подешевели одежда и обувь.

Справка УНИАН. В феврале индекс цен в Тернопольской области по сравнению с январем 2011 года составил 101%, с начала года – 101,7%.