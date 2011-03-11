В Закарпатье подорожали рыба, хлеб, овощи и сахар, подешевели яйца и мясо

В Закарпатье в феврале подорожали рыба, хлеб, овощи и сахар, подешевели яйца и мясо.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела статистики цен Главного управления статистики Эдита ЙОРДАН.

Так, по данным статистики, на потребительском рынке Закарпатской области в феврале 2011 г. по сравнению с январем продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,1%. В частности, на 1,7% подорожали рыба и продукты из рыбы, на 1,6% - хлеб, на 1,2% - овощи и сахар.

Наряду с тем на 22,2% подешевели яйца, на 1,0% - мясо и мясопродукты и на 0,7% - фрукты.

В то же время за январь-февраль 2011 г. по сравнению с декабрем 2010 г. рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки по Закарпатской области составил 0,7%. Больше всего выросли цены на овощи на 5,3%, масло - на 3,2%. Подешевели яйца, мясо и мясопродукты, фрукты.

«За два месяца этого года алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в целом на 0,4%, в основном за счет подорожания алкогольных напитков на 0,8%», - уточнила Е. ЙОРДАН.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (инфляции) в Закарпатской области в феврале 2011 года по сравнению с январем составил 100,3% (в Украине - 100,9%), с начала года - 100,8 (в Украине - 101,9%).