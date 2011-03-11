Госрезерв закупит 50 тыс. тонн гречки – Азаров
15:21, 11 марта 2011Агро
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Государственному агентству резерва Украины (Госрезерв) обеспечить закупку 50 тыс. тонн гречки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.АЗАРОВ заявил, отвечая на вопросы ведущих программы «Экзамен для власти».
«Я дал поручение, мы заложим в госрезерв примерно 50 тыс. тонн этой гречки», - сказал Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что в марте Украина будет обеспечена гречкой и мукой.
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