Госрезерв закупит 50 тыс. тонн гречки – Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Государственному агентству резерва Украины (Госрезерв) обеспечить закупку 50 тыс. тонн гречки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.АЗАРОВ заявил, отвечая на вопросы ведущих программы «Экзамен для власти».

«Я дал поручение, мы заложим в госрезерв примерно 50 тыс. тонн этой гречки», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что в марте Украина будет обеспечена гречкой и мукой.