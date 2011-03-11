Янукович подписал закон о государственном регулировании производства и реализации сахара

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара» относительно декларирования наличия сахара».

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регуляции производства и реализации сахара» относительно декларирования наличия сахара».

Закон дополнен положением, согласно которому “декларирование наличия сахара - это представление субъектами предпринимательской деятельности, производящими сахар и хранящими его для дальнейшей реализации, осуществляют оптовую или розничную торговлю сахаром, декларации об объеме сахара, который находится в их собственности”.

Учтено также предложение Президента о включении в закон нормы, в соответствии с которой декларирование наличия сахара является обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы собственности, которые производят сахар и хранят его для последующей реализации, осуществляют оптовую или розничную торговлю сахаром.