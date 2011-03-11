В Украине поступления от продажи прав аренды на землю в 2010 году снизились на 12,6% по сравнению с 2009 годом – до 20,7 млн. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного агентства земельных ресурсов Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в 2010 году в Украине было продано прав аренды на 482 земельные участки общей площадью 7,8 тыс. га, а в 2009 году – на 329 земельных участков общей площадью 4,2 тыс. га стоимостью 23,7 млн. грн.

По данным ведомства, в прошлом году больше всего прав аренды на земельные участки продано в Кировоградской (163), Ривненской (60) и Черниговской (47) областях. Не осуществлялась продажа прав аренды на землю в Киевской и Харьковской областях, а также в Киеве.

В Госземагентстве отметили, что поступления от платы за землю в 2010 году составили 9 млрд. 539 млн. грн.