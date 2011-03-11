Госземагентство предлагает бесплатно выдавать госакты на землю только малоимущим

Государственное агентство земельных ресурсов Украины подготовило изменения в порядок финансирования бесплатного оформления и выдачи государственных актов на право собственности на землю, согласно которым планируется бесплатно выдавать госакты только социально незащищенным слоям населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, на сегодня постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины» от 5 августа 2009 года все еще действует.

На вопрос УНИАН, предусмотрены ли в этом году какие-либо средства на бесплатное оформление и выдачу госактов, Н.КАЛЮЖНЫЙ ответил: «Где-то 40 млн. грн. у нас лежат на счетах институтов землеустройства, и мы принимаем заявки на работы по бесплатной выдаче государственных актов. Но мы будем вносить изменения в порядок финансирования, чтобы не все имели возможность бесплатно получить государственные акты, а только социально незащищенные слои населения».

Как сообщал УНИАН, в то же время эксперты заявляют о прекращении бесплатного оформления и выдачи госактов на землю. В частности, адвокат юрфирмы «Хасин и Дроздовский» Игорь ХАСИН отметил, что де-юре данное постановление действует, на практике же оно не работает в связи с отсутствием финансирования, которое ничем не мотивировано.

Вместе с тем, в территориальных управлениях земельных ресурсов гражданам, которые хотят оформить госакт, предлагают подписать договор с лицензированными организациями по землеустройству, в том числе с государственными, на платное предоставление таких услуг.

По словам юриста, при оформлении госакта на право собственности на землю до сих пор требуют проект землеустройства, хотя по законодательству необходимо предоставить только техническую документацию.

«Несколько тысяч гривен, в зависимости от места, нужно заплатить за проект землеустройства даже небольшого участка. К примеру, за разработку проекта землеустройства участка в 3 сотки вы должны заплатить 2,5-5 тыс. грн.», – отметил И.ХАСИН.