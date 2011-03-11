В Украине проведена инвентаризация 64,2% земель населенных пунктов

По состоянию на 1 января 2011 года в Украине проведена инвентаризация 64,23% земель населенных пунктов на площади 4 млн. 776,68 тыс. га.

Об этом говорится в пресс-релизе Государственного агентства земельных ресурсов Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, за пределами населенных пунктов проведена инвентаризация земель несельскохозяйственного назначения на площади 8 млн. 121,87 тыс. га, что составляет 77,83% от их общей площади.

Наилучшие показатели по инвентаризации земель населенных пунктов в Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областях (87-97%).

В частности, в 2010 году проведена инвентаризация земель общей площадью 300,66 тыс. га (в пределах населенных пунктов – 99,83 тыс. га, за пределами – 200,83 тыс. га).

По состоянию на 1 января 2011 года общая площадь населенных пунктов составляет 7 млн. 437,3 тыс. га.