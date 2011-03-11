Новую нормативную денежную оценку земли могут ввести с июня 2012 года

Государственное агентство земельных ресурсов Украины рассчитывает на введение увеличенной в два раза нормативной денежной оценки земли максимум с 1 июня 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель главы Госземагентства Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Она будет разработана в этом году, апробирована в шести областях. Я думаю, что в следующем году с 1 января или же максимум с 1 июня 2012 года полностью будут все земли пересчитаны, и цена их будет другая», – сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ уточнил, что апробация методики будет проводиться в шести агроклиматических зонах.

По его словам, агентство заказало разработку методики нормативной денежной оценки земли у Академии аграрных наук два года назад.

Замглавы ведомства отметил, что с увеличением нормативной денежной оценки увеличится и арендная плата за землю.

По данным Госземагентства, на сегодняшний день нормативная денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения составляет 11,9 тыс. грн. за гектар пашни, арендная плата за 1 га пашни – около 300 грн. При этом в Европе 1 га сельскохозяйственной земли оценивается в 2-3 тыс. евро (в странах Евросоюза – около 5 тыс. евро), а арендная плата за 1 га земли составляет около 300 евро.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины до конца текущего года намерено ввести в действие увеличенную в два раза нормативную денежную оценку земли.