Власти Киева заверяют, что в столице нет дефицита муки

В столице нет дефицита муки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на информацию Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения КГГА.

По информации городской власти, для удовлетворения спроса ОАО «Киевмлын» ежесуточно дополнительно передает в продовольственную сеть около 80 тонн муки.

Также в каждом районе определены два рынка и два магазина, где продается гречневая крупа и мука по рекомендованной цене: гречневая крупа – 18,99 грн., мука – 3-4,5 грн. за килограмм, в зависимости от сорта. На трех коммунальных рынках Киева – «Владимирском», «Житнем» и «Бессарабском» – эти продукты также постоянно имеются по рекомендованной цене.