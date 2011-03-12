Закон о рынке земель могут принять в парламенте в третьем квартале 2011 года

Закон о рынке земель планируется принять в Верховной Раде Украины в первом чтении во втором квартале, а в целом – в третьем квартале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

По его словам, данный законопроект разработан, но в него вносятся изменения по ходу встреч представителей ведомства с крестьянами и с учетом европейского опыта.

«В этом месяце мы полностью завершим разработку этого законопроекта», – сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ добавил, что в конце марта окончательная версия документа будет опубликована на сайте ведомства.

Он напомнил, что законопроект предусматривает разрешить продажу сельскохозяйственных земель только физическим лицам Украины и государству в лице фонда земли государственной собственности, вводит ограничения на приобретение земли в одни руки (от 300-400 га до 2-3 тыс. га в зависимости от агроклиматической зоны).

Согласно документу, первоочередное право на покупку земли принадлежит государству, затем – арендатору, соседу, жителю территориальной общины. При этом банки и иностранцы не смогут концентрировать землю в своей собственности: банки должны будут продать землю на протяжении 6 месяцев после вступления в силу закона, иностранцы – на протяжении года. В противном случае предполагается, что земли будут реализованы в принудительном порядке, а деньги компенсированы собственнику.

Кроме того, законопроект предусматривает, что одна семья на территории сельсовета сможет иметь в собственности не более 30% сельскохозяйственной земли.

Как сообщал УНИАН, ранее Госземагентство заявляло, что закон о рынке земель может быть принят в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года.

Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».