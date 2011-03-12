Литвин: с 2013 года можно “ввести в активный экономический оборот украинские черноземы”

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что с 2013 года можно “ввести в активный экономический оборот украинские черноземы”.

Об этом говорится в его приветствии землеустроителям по случаю профессионального праздника - Дня землеустроителя, сообщается на сайте парламента Украины.

Как отметил В.ЛИТВИН, “сегодня право собственности на землю проходит испытание временем на способность государства, общества, крестьянина быть действительно достойными хозяевами земли”. По словам спикера, “внедряя рынок земли, необходимо предотвратить обезземеливание крестьян и гарантировать рациональное и эффективное использование самого основного национального богатства”.

“Государство конкретизировало и четко определило во времени задание землеустроительной службе - совместными усилиями с Верховной Радой Украины принять до конца 2011 года соответствующие законы, с 2013 года - ввести в активный экономический оборот украинские черноземы, обеспечить рачительное хозяйствование, охрану, восстановление плодородия, а также создание инновационной системы государственного земельного кадастра”, - говорится в приветствии.

В.ЛИТВИН отметил, что выполнение указанных задач поможет реализации конституционного права собственности на землю, должным образом защитит бесценное сокровище и источник нашего благосостояния, каковым является щедрая украинская земля.