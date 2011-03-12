Увеличение цен на мясо птицы существенно повысит спрос на свинину – эксперт

Увеличение цен на мясо птицы на 10% может привести к росту спроса на свинину в Украине на 15,6%.

Такие расчеты приведены в новом исследовании ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», сообщила УНИАН пресс-служба УКАБ.

Согласно исследованию УКАБ, сегодня происходит усугубление конкуренции между производителями мяса птицы и свинины, что вызвано активным развитием свиноводческого направления аграрными холдингами. «В условиях углубления конкуренции на рынке поддерживать спрос на свинину на должном уровне и предложить продукцию по доступным большинству потребителям ценам способны только специализированные предприятия с закрытым циклом производства, которые имеют наименьшие производственные затраты. Это значит, что в отрасли будут продолжаться процессы консолидации активов и производители с высоким уровнем себестоимости будут вынуждены уйти с рынка. Как результат, все большую роль на рынке будут играть крупные вертикально интегрированные структуры», - считает исполнительный директор УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

По результатам исследования, в 2010 году на долю ТОП-10 агрохолдингов пришлось 26% всего объема производства свинины. Всего в прошлом году в Украине было произведено около 600 тыс. тонн свинины в убойном весе, что практически на 15% больше, чем в 2009 году.