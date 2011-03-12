В Херсонской области вводится запрет на ловлю раков

В Херсонской области c 20 марта вводится запрет на ловлю раков.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области.

Запрет вводится с целью обеспечения охраны и воссоздания популяции водных живых ресурсов.

Действие запрета распространяется на Каховское водохранилище в пределах Херсонской области на период спаривания и вынашивания икры ракообразными - с 20 марта по 30 июня текущего года, говорится в сообщении.

За нарушение указанного запрета предусмотрены штрафы.