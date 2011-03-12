Прием заявок на получение лицензий на импорт сахара-сырца из тростника начнут 22 марта

Министерство экономического развития и торговли Украины 22 марта начнет прием от субъектов хозяйственной деятельности заявок на получение лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, лицензии на импорт тростникового сахара-сырца в рамках тарифной квоты, согласно постановлению №204 от 28 февраля 2011 г., будут выдаваться по согласованию с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Государственным агентством резерва Украины.

Украина обязалась перед Всемирной торговой организацией ежегодно устанавливать квоту на импорт тростникового сахара-сырца в объеме 260 тыс. тонн.