«Хлеб Инвестбуд» начал форвардные закупки зерна

Компания «Хлеб Инвестбуд», структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), начала форвардные закупки зерна у сельхозпроизводителей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Компания планирует с помощью государственных и привлеченных инвестиционных ресурсов закупить на форвардных условиях свыше 2 млн. тонн зерновых.

Сообщается, что форвардная программа «Хлеб Инвестбуда» отличается от общепринятых форвардных механизмов в схеме расчетов. Финансирование будет осуществляться не двумя, а тремя траншами. Первые 50% суммы форвардного контракта производитель получит сразу после его подписания, то есть перед посевной. Следующий платеж в размере 20% поступит перед жатвой, что даст возможность закупить горючее и запчасти, и последний транш – 30% производитель получит после сбора урожая и его поставки.

Участники форвардной программы будут обеспечиваться минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами по ценам ниже рыночных. Необходимые объемы топлива и минудобрений уже законтрактованы «Хлеб Инвестбудом» и готовы к отгрузке. Предусмотрена также система комплексного страхования от повреждения или потери будущего урожая, для этого на конкурентных условиях аккредитуются несколько ведущих страховых компаний.