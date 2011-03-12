Массовый сев зерновых в Крыму начнется после 18 марта

Массовый сев яровых зерновых культур в АР Крым начнется после 18 марта. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По словам специалиста, несмотря на потепление, почва еще очень холодная.

«В этом году мы имеем промерзание почвы больше, чем за последние 10 лет. Оттаивание будет идти очень медленно и, соответственно, прогревание. Чтобы начать сев, нужно, чтобы верхние слои оттаяли и достигли определенного мягко-эластичного состояния, чтобы техника могла выйти в поля», - пояснила Т.АДАМЕНКО.

При этом она сообщила, что в АР Крым сев яровых зерновых культур уже начался, но это незначительные площади, поскольку почва еще холодная. «Массовый сев зерновых в Крыму начнется через неделю, 18 марта», - отметила она.

По словам специалиста, массовый сев яровых на юге Украины начнется в конце марта, а на остальной территории – в начале апреля.

При этом специалист выразила обеспокоенность тем, что на протяжении последних 20 дней в Украине не было осадков, а в сочетании с ветрами и характером погоды – солнце днем и морозы ночью – идет быстрое выпаровывание влаги из верхних слоев почвы. При этом она добавила, что «в конце марта, по предварительным прогнозам, возможны осадки».

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК ранее заявлял, что на данный момент нет негативных сигналов, которые бы свидетельствовали о недостаточной готовности сельхозпредприятий к посевной кампании.

Министр заверил, что аграрии подготовились к проведению весенне-полевых работ не хуже, чем в прошлом году. «А возможно, и лучше – удобрениями обеспечены на 80%, горючего заготовлено на 70% от потребности. Но как выглядит реальное состояние дел, можно только на местах понять, потому что каждый может выдавать желаемое за действительное, и это нас пугает», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. «Сигналов негативных относительно проведения посевной нет», – подытожил министр.