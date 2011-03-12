В Украине 94% посевов озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии

В Украине по состоянию на 10 марта т.г. 94% посевов озимых зерновых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным регионов, на 4,53 млн. га, или 56% от общего количества посевных площадей, озимые зерновые в хорошем состоянии. В удовлетворительном состоянии находятся 3,07 млн. га, или 38%. На почти 500 тыс. га, или 6% площадей, посевы слабые и изреженные.

Посевы озимого рапса на 563 тыс. га, или 52%, находятся в хорошем состоянии, в удовлетворительном состоянии 428 тыс. га, или 39,6%. На почти 90,5 тыс. га, или 8,4% площадей, посевы слабые и изреженные.

Напомним, в 2010 году посевы озимых культур в Украине составили около 10 млн. га, в том числе на зерно - 8,2 млн. га. Несколько снизились посевы пшеницы и составили 6,5 млн. га. Рожь посеяна на площади 290 тыс. га. Рапс посеян на площади 1,08 млн. га, что примерно на 0,4 млн. га меньше, чем в 2009 году.